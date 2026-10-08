تقرير أمريكي: رئيس فنزويلا السابق مادورو قد يواجه اتهامات بالتعذيب

يمكن أن يواجه رئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته اتهامات جديدة بالتعذيب في الولايات المتحدة، بعد شهور من قبض القوات الأمريكية عليهما، بحسب شبكتي "سي بي إس" و"سي إن إن".

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الاتهامات الجديدة يمكن أن تعلن اليوم الخميس من جانب ممثلي الادعاء في نيويورك، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبالإضافة إلى الاتهامات الحالية بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، من المقرر أن يتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون مادورو بتعذيب مواطنين أمريكيين محتجزين في فنزويلا، طبقا لـ(د ب أ).

وتتعلق المزاعم الجديدة بالحجز والتعذيب غير القانونيين لأكثر من 12 مواطنيا أمريكيا في السجون الفنزويلية خلال فترة حكم مادورو.

ومن المقرر أن تمثل زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو أمام المحكمة اليوم، حيث سيحث محاموها قاضيا على الإفراج عنها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشكلات في القلب.

ويقبع مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن بنيويورك منذ أوائل يناير/كانون الثاني، بعدما ألقي القبض عليهما من منزلهما في كاراكاس خلال مداهمة جرت في منتصف الليل.

ودفع كلاهما ببراءته من التهم في قضية جنائية رُفعت ضدهما وضد عدد من المتهمين بالتآمر معهما للمرة الأولى قبل ست سنوات. ويواجه الاثنان احتمال الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة إذا أُدينا بالمشاركة في مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وطلب محاموهما إسقاط القضية على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدتها الأولى.