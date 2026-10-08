استمرار إغلاق مئات المدارس في فرنسا بعد أيام من الاحتجاجات

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مازالت مئات المدارس في فرنسا مغلقة اليوم الخميس بعد أيام من الاحتجاجات.

وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن وزارة التعليم إغلاق 224 مدرسة بصورة كاملة و 151 بصورة جزئية اليوم الخميس- أي أقل بنسبة 30% مقارنة بأمس الأربعاء.

ويتظاهر الطلاب الفرنسيون ضد ظروف التعليم السيئة ونقص المعلمين البدلاء وتداعي المباني المدرسية وازدحام الجداول المدرسية.

وطالبت النقابات التعليمية بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق اليوم، في ظل استمرار الاحتجاجات بدون تراجع، مما يثير مخاوف من اتساع الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء البلاد قبل سبعة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في خطاب متلفز مساء أمس الأربعاء للطلاب المحتجين بتحسين ظروف التعليم، ولكن استبعد تلبية مطالبهم المتعلقة بإقرار زيادة كبيرة في الإنفاق التعليمي.