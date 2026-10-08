الطيران المسير الإثيوبي يستهدف قوات إريترية في شمال تيجراي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد شهود عيان ومرصد لمراقبة النزاعات بأن طائرات مسيّرة إثيوبية شنت عدة غارات خلال الليل، استهدفت قوات إريترية كانت قد وصلت إلى مدينة في شمال إقليم تيجراي.

وذكرت منظمة «أكليد» المعنية برصد النزاعات أن مدينة أديغرات القريبة من الحدود مع إريتريا وحيث شوهدت قوات إريترية الأربعاء، تعرضت لـ«عدة ضربات بطائرات مسيّرة» استهدفت «قوات وذخائر إريترية»، فيما أفاد أحد السكان لوكالة «فرانس برس» بوقوع «عدد كبير جدا من الضربات بطائرات مسيرة».

وأثار حديث عن وجود قوات إريترية في شمال إثيوبيا لدعم جبهة تحرير تيجراي المعارضة مخاوف من تفاقم التوتر بين البلدين، فيما نفت أسمرة هذه الأنباء.

ونقلت «رويترز» عن شهود وخبراء بأن جنودا إريتريين دخلوا بسياراتهم بلدة أديغرات الواقعة في شمال إثيوبيا الأربعاء، وذلك بعد أيام من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونفى وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل وجود قوات إريترية هناك، واصفا روايات الشهود بأنها «جزء من مخطط إثيوبي لتبرير شن حرب عدوانية».

واتهمت إثيوبيا إريتريا بدعم تحالف المتمردين الذي يقاتل قوات الحكومة الاتحادية منذ 23 سبتمبر في الأقاليم الشمالية تيجراي وأمهرة وعفار.

وقال كبير المسئولين الإداريين في عفار الأسبوع الماضي، إن قوات إريترية تقاتل في منطقته، لكن «رويترز» لم تتمكن من تأكيد ذلك.

ونفت أسمرة هذه المزاعم، التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الأسبوع الماضي. ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية ورئيس الوزراء أبي أحمد بعد على طلبات التعليق.