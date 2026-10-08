مسلسل هدب عيني يستعيد أجواء الحياة الخليجية خلال الأربعينيات في دراما عن صراع الخير والشر

يعود مسلسل "هدب عيني" إلى أجواء الحياة الخليجية خلال فترة الأربعينيات وما قبلها من خلال حكاية تجمع بين الدراما الإنسانية والرومانسية والصراع على المصالح، مستندًا إلى أجواء تراثية تستعيد تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية في تلك الفترة.

المسلسل من إنتاج أحمد عبدالله، وتأليف فايز العامر وإخراج حسين أبل، ويشارك في بطولته غازي حسين، وعبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، ولطيفة المجرن، وأحمد مساعد، وسمير القلاف، ومرام، وشهد ياسين، ومحمد العلوي، وعبدالله الطليحي، وفتات سلطان، وإسماعيل الراشد، وزينب يوسف شعبان، وأحمد الحمدان، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث حول "نجيب"، وهو شاب فقير يعيش في إحدى القرى بالسعودية، ويفقد والديه أثناء توجههما لأداء فريضة الحج، ليجد نفسه وحيدًا في مواجهة ظروف الحياة، وتقوده الظروف إلى أحد التجار الكويتيين، الذي يتعاطف مع حاله ويصطحبه إلى الكويت، حيث يعمل لديه ويتولى إدارة أحد المحال التي يمتلكها.

وتتغير حياة نجيب بعد انتقاله إلى الكويت، لكنه يواجه صراعًا مع "فواز"، ابن التاجر، الذي يرى في وجوده تهديدًا لمصالحه، فيتعاون مع ابن عمه للتخلص منه وإبعاده عن طريقهما، لتتطور الأحداث في إطار من الصراع بين الطمع والانتهازية من ناحية، والوفاء والشهامة والقيم الإنسانية من ناحية أخرى.

وقال المنتج أحمد عبدالله، في بيان صحفي، إن "هدب عيني" يمثل تجربة إنتاجية مهمة بالنسبة له.

وأشار إلى أن العمل يتناول مجموعة من القيم الإنسانية، في مقدمتها الوفاء والأخلاق والحب والشهامة، في مقابل الطمع والانتهازية، من خلال شخصيات تنتمي إلى فترة زمنية مختلفة.

وأضاف أن الرهان في المسلسل لم يقتصر على القصة وأسماء المشاركين، وإنما شمل أيضًا توفير العناصر الإنتاجية التي تتناسب مع طبيعة الدراما التراثية.

وأوضح أن استعادة أجواء الأربعينيات وما قبلها تطلبت اهتمامًا بالديكورات والملابس والإكسسوارات ومواقع التصوير، إلى جانب التفاصيل المرتبطة بالبيئة التي تدور فيها الأحداث، وحياة البادية وأنماط المعيشة في تلك الفترة.