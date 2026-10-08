أسامة حسني: ما يقلقني قبل القمة على الأهلي هو «حظ الزمالك»

تحدث أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، كاشفًا عن أكثر ما يثير مخاوفه قبل مباراة القمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال أسامة حسني، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن أكثر ما يثير قلقه قبل المباراة هو النتائج التي حققها الزمالك خلال مبارياته الخمس الأولى، رغم عدم تقديم الفريق مستويات قوية من وجهة نظره.

وأوضح نجم الأهلي السابق: «أنا اللي يخوفني في نادي الزمالك، الحظ اللي ملازم الفريق في الخمس مباريات، الفريق مبيقدمش حاجة وبيكسب».

وأضاف حسني أن الزمالك لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال مبارياته الخمس الأولى في الدوري، لكنه نجح في تحقيق نتائج إيجابية، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في لقاء واحد.

واختتم تصريحاته قائلًا: «الزمالك قدم أداء سيئًا في المباريات الخمس الأولى، والحظ كان معه، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، الحظ لو تخلى عن الزمالك، الأهلي هيكسب».