توتنهام يستهدف مهاجم إسبانيول لمزاملة عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعاقد مع الإسباني روبرتو فرنانديز، مهاجم إسبانيول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث توتنهام عن تدعيم خطه الهجومي خلال الموسم الجاري، بعدما أبرم صفقة التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويرتبط روبرتو فرنانديز بعقد مع إسبانيول يمتد حتى يونيو 2031، إلا أن ذلك لا يمنع إمكانية رحيله حال دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

ووفقًا لما أورده موقع «تيم توك» البريطاني، فإن إدارة توتنهام تضع المهاجم الإسباني ضمن أهدافها لتدعيم الخط الأمامي، في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير إلى أن روبرتو فرنانديز منفتح على فكرة الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال شهر يناير المقبل، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط الانتقال.

وأوضح المصدر ذاته أن النادي اللندني مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إسبانيول، والتي تبلغ نحو 30 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.