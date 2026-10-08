 إضرابات في بلجيكا تعطل الرحلات الجوية والقطارات والخدمات العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إضرابات في بلجيكا تعطل الرحلات الجوية والقطارات والخدمات العامة

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 1:06 م

دعت النقابات العمالية البلجيكية الكبرى إلى تنظيم احتجاجات يومي غدا الجمعة والاثنين المقبل، مع توقعات بتعطل حركة الطيران والسكك الحديدية، إلى جانب العديد من الخدمات العامة.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يتم إلغاء نحو 140 رحلة طيران من مطار بروكسل وإليه يوم غد الجمعة، بعد أن أعلنت إحدى شركات المناولة الأرضية مشاركتها في الإضراب.

من جانيه يعتزم مطار شارلوروا، وهو ثاني أكبر المطارات في بلجيكا، تشغيل جميع رحلاته المجدولة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية البلجيكية "أس أن سي بي" أنها ستقوم بتشغيل خدمة مخفّضة من مساء يوم الأحد وحتى الاثنين، حيث من المتوقع أن ينضم العديد من العاملين في السكك الحديدية إلى الإضراب.

ووفقا لمقدمي الخدمات، فمن المتوقع أن تتأثر خدمات النقل العام والتعليم وجمع النفايات بجانب خدمات أخرى.

وينظم الاتحاد المسيحي لنقابات العمال والاتحاد الاشتراكي لنقابات العمال، الاحتجاجات بصورة مشتركة ضد سياسات ميزانية الحكومة.

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