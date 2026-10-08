الرئيس السيسي: مصر ستظل تضطلع بدورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لنظيره الكوري جنوبي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وما يعكسه من سمات الكرم لدى الشعب الكوري، وتقاليده النابعة من تاريخ طويل من الحضارة العريقة.

وقال في كلمة خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الكوري جنوبي للرئيس السيسي، خلال زيارته إلى سيئول، اليوم الخميس، إنه «على قناعة بأن ثمة قواسم مشتركة تجمع بين الحضارات التاريخية؛ تمثل جسورًا للتلاقي الإنساني عبر القيم الرفيعة والتطور المعرفي».

وأشار إلى أن «زيارته إلى سيئول أتاحت له فرصة للتعرف عن قرب على ما حققته كوريا الجنوبية من تقدم لافت في مختلف المجالات، وما شهدته من نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على الثقافة والتراث والتربية والابتكار».

وثمن الزيارة التي قام بها نظيره بها إلى مصر في نوفمبر العام الماضي، مؤكدًا أن لها أثرًا ملموسًا في الدفع قدمًا بالعلاقات بين البلدين، وتشكيل رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من تلك العلاقات الوطيدة، بما يخدم مصالح البلدين.

ولفت إلى أن اللقاء يعقد في وقت تتنامى فيه التحديات الدولية، ويواجه فيه العالم أزمات متتالية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن «مصر ستظل تضطلع بدورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وقوة داعمة للسلام والاستقرار في العالم، متمسكة بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي».

وأكد أن «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستكون عنصرًا داعمًا للسلام والتنمية في العالم»، متوجهًا في ختام كلمته بالشكر للرئيس الكوري والشعب الكوري الصديق، ومتمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار والرفعة، وللعلاقات الثنائية مزيدًا من التطور والصداقة.