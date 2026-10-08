ليتوانيا ترسل جنودا لحماية الحدود مع منطقة كالينينجراد الروسية

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قال وزير الداخلية الليتواني مارتيناس كاتيليناس اليوم الخميس، إن ليتوانيا تعمل على تعزيز حدودها مع جيب كالينينجراد الروسي المطل على منطقة البلطيق كإجراء احترازي.

وأضاف كاتيليناس أنه طلب من وزير الدفاع روبرتاس كوناس إرسال الجنود لدعم حرس الحدود، مشددا على أن الوضع عند الحدود هادئا الآن وأن الخطوة هي إجراء وقائي.

وأقر كوناس بنشر الجيش وقال عبر الإذاعة الليتوانية إن ما يصل إلى مئة جندي سوف يحرسون الحدود.

وأضاف أن الخطة تقضي بأن يتمركزوا عند الحدود بالقرب من كالينينجراد لعدة أسابيع ومن الممكن أن يخضع الإطار الزمني وعدد الجنود للتعديل حسب تطور الأوضاع.

وتقع ليتوانيا العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الحدود مع كالينينجراد الروسية والحليف الروسي بيلاروس. ومنذ مهاجمة روسيا أوكرانيا، تشعر فيلنيوس أنها مهددة.