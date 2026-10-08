رئيس كوريا الجنوبية يهدي الرئيس السيسي دراجة هوائية فاخرة للطرق

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أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن الرئيس لي جيه ميونج، سيهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية، دراجة هوائية فاخرة للطرق.

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان، أن اختيار الهدية جاء مع الأخذ في الاعتبار شغف الرئيس السيسي بركوب الدراجات الهوائية، وجهوده الرامية إلى تعزيز استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة لتحسين الصحة العامة.

وأضاف المكتب أن طائرة «FA-50» وهي طائرة هجومية خفيفة محلية الصنع، رافقت طائرة الرئيس السيسي.

كما تم بث مقاطع فيديو ترحيبية عبر شاشات كبيرة في شارع سيجونغ-ديرو في وسط سيئول، وكذلك عبر برج لوتيه وبرج نامسان سيئول.