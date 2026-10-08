تامر حسني يستعيد أجواء عمر وسلمى في حفل استقبال طلاب إحدى الجامعات باستاد الدفاع الجوي

أحيا الفنان تامر حسني حفل استقبال الطلاب الجدد لإحدى الجامعات، والذي أقيم باستاد الدفاع الجوي، بحضور عدد كبير من الطلاب.

واستعاد تامر حسني خلال الحفل أجواء فيلم «عمر وسلمى» الجزء الأول، الذي شهد تصوير عدد من مشاهده داخل الجامعة، حيث افتتح فقرته الغنائية بتجسيد أحد مشاهد الفيلم بمشاركة الفنان مصطفى هريدي، أحد أبطال العمل، مع ظهور صورة لمبنى الجامعة على شاشات العرض.

وردد تامر حسني مع الطلاب أغنية «تليفوني رن»، قبل أن يوجه حديثه إلى مصطفى هريدي قائلًا: «لقيتها شبه واحد صاحبي»، في أجواء أعادت إلى الجمهور ذكريات الفيلم.

وقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أغانيه، من بينها «واحد عادي»، و«هرمون السعادة»، و«حلو المكان»، و«هدلعني»، إلى جانب عدد من أغاني فيلم «عمر وسلمى»، كما قدم أغنيات من ألبومه الأحدث «مش هتكرر».

وشهد الحفل مشاركة عدد من المواهب الغنائية من الطلاب، إلى جانب فقرة موسيقية شارك خلالها أصغر عازف درامز على المسرح.

كما تضمن الحفل عروضًا للألعاب النارية، إلى جانب تجهيزات مسرحية وإضاءة ومؤثرات بصرية.

وفي ختام الحفل، وجه تامر حسني الشكر للطلاب على تفاعلهم، كما وجه الشكر إلى فريق تنظيم الحفل، ومنظم الحفل وليد منصور.