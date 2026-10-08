الشرطة البريطانية تتهم فردا بالبحرية بالإعداد لكشف معلومات سرية لقوة أجنبية

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قالت شرطة لندن، إن فردًا من البحرية الملكية اتُّهم بالإعداد للكشف عن معلومات حساسة لقوة أجنبية.

وألقي القبض على المشتبه به تيدي يانج (24 عامًا) أمس الأول الثلاثاء، بمنزله في بيدفوردشير شمال لندن.

وهذه الاتهامات ليست لها علاقة بالحادث الأخير الذي وقع في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي شنت منها قاذفات أمريكية هجمات على إيران.

واعتقلت الشرطة سبعة أشخاص منذ جرى إيقاف ثلاث حافلات صغيرة مريبة بالقرب من القاعدة الجوية في 27 سبتمبر.

وجرى اتهام يانج بتهمتين بموجب قانون الأمن الوطني، بما في ذلك الإعداد للكشف عن معلومات سرية بين 6 نوفمبر 2024 و21 مايو 2025.

وخلال الفترة نفسها، تفيد المزاعم بأن يانج حصل على معلومات سرية ونسخها وسجلها أو احتفظ بها لصالح قوة أجنبية.