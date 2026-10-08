 استطلاع: ثلثا الألمان يرون أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل تهديدا للديمقراطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: ثلثا الألمان يرون أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل تهديدا للديمقراطية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:15 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:15 م

أظهر استطلاع للرأي نُشر، اليوم الخميس، أن غالبية الألمان يرون أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يمثل تهديدا للديمقراطية.

ووفقا لاستطلاع "مقياس السياسة" الذي أعدته محطة "زد دي إف" التلفزيونية، يرى 68% من المشاركين أن الحزب المناهض للهجرة يشكل خطرا على الديمقراطية، بينما لم يرَ ذلك 29% منهم.

وفي شرق ألمانيا، حيث حقق الحزب صعودا قويا في الأعوام الأخيرة، قال 42% من المشاركين في الاستطلاع إن حزب البديل من أجل ألمانيا لا يشكل أي تهديد بالنسبة للديمقراطية، وذلك بالمقارنة مع 26% في ولايات غرب ألمانيا.

وكان الحزب قد فاز الشهر الماضي في الانتخابات التي جرت في ولايتي ساكسونيا-أنهالت ومكلنبورج-فوربومرن الشرقيتين.

وتنقسم الآراء حول حظر البديل من أجل ألمانيا، حيث يؤيد نحو 43% ممن شملهم استطلاع للرأي أجرته مجموعة "فورشنجسجروبه فالين" لاستطلاعات الرأي، التي تتخذ من مانهايم مقرا لها، حظر الحزب، بينما يعارض 51% من المشاركين ذلك.

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