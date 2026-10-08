كشفت تقارير صحفية وإعلامية إسبانية عن وجود حالة من التوتر داخل غرفة ملابس ريال مدريد، رغم تولي البرتغالي جوزيه مورينيو القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن الأجواء داخل ريال مدريد لا تزال مشحونة، في ظل استمرار بعض الخلافات بين عدد من اللاعبين، إلى جانب وجود مشكلات قديمة لم يتم التوصل إلى حلول بشأنها حتى الآن.

وأشارت الإذاعة إلى أن بعض الصدامات الداخلية بين لاعبي الفريق لا تزال قائمة، بينما تساهم بعض تصرفات النجم الفرنسي كيليان مبابي في زيادة حالة التوتر داخل غرفة الملابس.

وبحسب التقرير، طالب مورينيو مبابي بضرورة التحلي بمزيد من التحفظ في تصرفاته خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء الأوضاع والحفاظ على استقرار الفريق.

من جانبها، حذرت صحيفة «ماركا» الإسبانية من منح مبابي معاملة خاصة مقارنة بزملائه، مشيرة إلى أن حصول اللاعب على مساحة أكبر من الحرية قد يؤدي إلى إثارة علامات استفهام وحساسيات داخل الفريق.

ويأتي ذلك في ظل ظهور مبابي وهو يقود دراجة رغم معاناته من إصابة، وهو التصرف الذي يتعارض مع تعليمات مورينيو للاعبي ريال مدريد بضرورة تجنب بعض الأنشطة التي قد تعرضهم لخطر الإصابة.

وترى التقارير أن استمرار هذه المواقف قد يمثل تحديًا أمام الجهاز الفني لريال مدريد، خاصة فيما يتعلق بفرض قواعد موحدة على جميع اللاعبين والحفاظ على حالة الاستقرار داخل غرفة الملابس.