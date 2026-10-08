مصر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، مع وفد مصري برئاسة ‏القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق محمد الفقي، آفاق التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن اللقاء عقد في مبنى الهيئة بدمشق، وتناول تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتطوير أطر التعاون الفني والتشغيلي، ومناقشة المتطلبات التنظيمية والإجرائية ذات الصلة، بما ينسجم مع الأنظمة والتشريعات المعتمدة ومعايير السلامة الجوية.

وذكرت الهيئة أن ممثلي شركة إير كايرو (Air Cairo) استعرضوا رؤيتهم وخططهم المتعلقة بالسوق السورية، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن فرص التعاون وإمكانية تسيير رحلات جوية بين البلدين، والمتطلبات الفنية والتشغيلية والتنظيمية المرتبطة بذلك، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الفنية، بما يدعم تطوير العلاقات في مجال النقل الجوي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إير كايرو (Air Cairo) شركة طيران مصرية تتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا، وتعمل وفق نموذج «شركة طيران هجينة» تجمع بين خصائص شركات الطيران التقليدية ومنخفضة التكلفة، بدأت عملياتها في أكتوبر 2003 بأولى طائراتها من طراز إيرباص A320.

والتقى مستشار الشئون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السوريين، محمد طه الأحمد أمس الأربعاء، ‏القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، ووفدًا ضم رئيس مجلس إدارة شركة «إير كايرو» المصرية للطيران وعددًا من مسئوليها.

وتناول اللقاء الخطوات المتخذة للبدء بتسيير الرحلات الجوية بين سوريا ومصر، بما يسهل ‏حركة المواطنين وينعكس إيجابًا على مختلف جوانب التعاون بين البلدين.‏