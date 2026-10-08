تركيا: لن نرسل جنودا إلى الخارج لتنفيذ هجمات بموجب اتفاق الدفاع مع السعودية وباكستان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، إن تركيا لن ترسل جنودا إلى الخارج لتنفيذ هجمات بموجب اتفاق الدفاع مع المملكة العربية السعودية وباكستان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن "فيدان" قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تركيا لن ترسل جنودا إلى دولة أخرى وتنفيذ هجوما هناك".

وأشار إلى الفرق بين الدفاع عن حليف والمشاركة في عمليات هجومية، بما في ذلك ضد المسلحين الحوثيين في اليمن المدعومة من إيران، الذين تقاتلهم السعودية.

وتأتي تصريحات فيدان في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة للحصول على الموافقة البرلمانية على تحالف مكة الدفاعي، المطلوبة من أجل أي نشر دفاعي محتمل للقوات التركية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح فيدان أن السعودية تمتلك بنية تحتية دفاعية وقدرات عسكرية ضخمة، مشددا على أهمية التخطيط المشترك بين الدول الثلاثة الموقعة على اتفاق الدفاع الثلاثي في أغسطس الماضي.