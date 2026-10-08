النائب عادل زيدان: زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية تفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توسيع الشراكات الدولية لمصر، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية.

وقال زيدان في بيان له اليوم، إن الإعلان خلال الزيارة عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل تطورًا مهمًا في العلاقات بين البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر وكوريا من إمكانات وفرص كبيرة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، أن العلاقات المصرية الكورية شهدت خلال السنوات العشر الماضية نقلة نوعية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى العلاقات أصبح ضرورة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين وتحقيق المنفعة المشتركة.

وأضاف زيدان أن الرئيس السيسي شدد على تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة، وزيادة الاستثمارات الكورية في مصر، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والتكنولوجي وتوسيع نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكورية.

وأوضح النائب عادل زيدان أن زيارة الرئيس لم تقتصر على الجانب السياسي، وإنما شهدت أيضًا تحركًا واضحًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث شارك الرئيس في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية، ودعا إلى توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، وإنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمكن أن يجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وأكد زيدان أن تصريحات الرئيس السيسي خلال الزيارة عكست رؤية مصرية تقوم على الانتقال بالعلاقات مع كوريا من مجرد التبادل التجاري إلى شراكات صناعية واستثمارية تقوم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والابتكار، في قطاعات تشمل بناء السفن والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشاد النائب عادل زيدان بما طرحه الرئيس السيسي خلال مباحثاته في سول بشأن أهمية دعم السلام والاستقرار، مؤكدًا أن الرئيس استعرض الجهود المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والحفاظ على حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، إلى جانب التأكيد على أهمية أمن البحر الأحمر واستقرار دول القرن الأفريقي.

كما أشار زيدان إلى تأكيد الرئيس السيسي أن مياه النيل مسألة وجودية للشعب المصري، مع التشديد على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق مصر المائية أو تخالف مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس جدد كذلك موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعي إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض أي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، والترحيب بالمشاركة الكورية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

واختتم النائب عادل زيدان بالتأكيد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تأتي في إطار سياسة مصر الرامية إلى تنويع وتعميق شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والكوري.