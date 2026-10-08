تشيفرين ينوي البقاء في رئاسة يويفا حتى 2031

ذكرت تقارير إعلامية أن السلوفيني ألكسندر تشيفرين يعتزم الترشح لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن تشيفرين، الذي تم انتخابه للمرة الأولى عام 2016، أبلغ رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء في يويفا، خلال اجتماع في برلين صباح اليوم الخميس، عزمه الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة.

واستبعد تشيفرين بالفعل خوض المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمام الرئيس الحالي جياني إنفانتينو، لكن استمراره أربع سنوات إضافية في قيادة يويفا من شأنه، على الأرجح، أن يعزز الاستقرار ووحدة الصف داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت يستعد فيه لتصعيد تحركاته لمواجهة رئاسة إنفانتينو للفيفا.

ولم يكن بإمكان تشيفرين الترشح لولاية جديدة لولا التعديلات المثيرة للجدل التي أُدخلت على النظام الأساسي ليويفا بشأن حدود الولايات الرئاسية، خلال المؤتمر العام للاتحاد في باريس عام 2024.

وعارض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تلك التعديلات، لكن بعد إقرارها بالتصويت، أعلن تشيفرين أنه لن يترشح مجددا على أي حال، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره قبل ستة أشهر بالرحيل عن منصبه مع نهاية ولايته الثالثة في عام 2027.

لكنه أبلغ المندوبين الآن عزمه الترشح لولاية جديدة تمتد حتى عام 2031، خلال المؤتمر العام ليويفا المقرر العام المقبل في أستانا عاصمة كازاخستان.