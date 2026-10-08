إرادة جيل: اعتداءات الحوثي على مطاري أبها والملك خالد إرهاب ممنهج وجريمة تستوجب ردا رادعا

أدان إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بأشد عبارات الغضب والاستنكار الهجمات الإرهابية الغادرة التي استهدفت مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي للميليشيات الإرهابية ومخططاتها التخريبية في المنطقة.

ووجّه نائب رئيس حزب إرادة جيل، رسائل شديدة اللهجة في بيانه، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الآثمة تتجاوز كل الحدود وتُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وقال إبراهيم ضيف: "إن استهداف مطارين مدنيين حيويين مثل مطار أبها ومطار الملك خالد ليس مجرد عدوان على المملكة العربية السعودية، بل هو استهداف مباشر لأمن وسلامة حركة الطيران المدني العالمي، ورهنٌ لأرواح المدنيين الأبرياء من مختلف الجنسيات لأجندات إقليمية مشبوهة، وإن هذه الأعمال الإرهابية المتكررة تفضح مجدداً الطبيعة الدموية لميليشيا الحوثي، وتؤكد للعالم أجمع أنها جماعة خارجة عن القانون ترفض بشكل قطعي كافة دعوات السلام والاستقرار".

وشدد نائب رئيس حزب إرادة جيل على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي هو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مضيفاً: ونؤكد الدعم المطلق لكل الإجراءات الحازمة والتدابير الصارمة التي تتخذها الرياض لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون أمنها واستقرارها".

وفي ختام بيانه، وجّه إبراهيم ضيف دعوة عاجلة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، مطالباً إياهم بالتخلي عن مواقف الصمت والشجب التقليدية، والانتقال الفوري إلى خطوات جادة وعملية لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وقطع دابر الدعم الإقليمي الذي تتلقاه، وتصنيفها رسمياً كمنظمة إرهابية عالمية تشكل تهديداً خطيراً على السلم والأمن الدوليين.