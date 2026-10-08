جولة لقيادات المترو والمونوريل لمتابعة التكنولوجيا الحديثة بمونوريل شرق النيل

أجرى عدد من قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM) جولة تفقدية ميدانية بمشروع مونوريل شرق النيل، الممتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة، في إطار توجيهات وزير النقل، بضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب بمشروعات النقل الجماعي الحديثة،

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الجولة هدفت إلى إطلاع قيادات الشركة على الإنجازات التي تحققت بمشروع المونوريل والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في منظومة التشغيل، والتعرف على أحدث النظم والتجهيزات التي تساهم في تقديم خدمة نقل جماعي متطورة وآمنة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده مشروعات النقل الحديثة في مصر.

وشملت الجولة الميدانية، بحسب البيان، المرور على عدد من المحطات والأرصفة، والتعرف على الإمكانات التكنولوجية المتطورة بالمشروع، ومنظومة التشغيل والتحكم، إلى جانب تفقد أبواب الـScreen Doors، ومنافذ صرف التذاكر ومكاتب الصرافين بالمحطات ومكاتب نظار المحطات، والاطلاع على التجهيزات الحديثة التي تضمن سهولة حصول الركاب على الخدمات وتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة.

وأكد قيادات الشركة خلال الجولة أهمية الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتقدمة بالمونوريل، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة وحسن التعامل مع الركاب، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع مستخدمي مونوريل شرق النيل.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل (ECM) أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص قيادات الشركة على متابعة الإنجازات والتطورات التكنولوجية بمشروعات النقل الجماعي الحديثة، والتعرف عن قرب على أحدث النظم المستخدمة في تشغيل وإدارة المونوريل، مشددة على أن راحة وأمان الركاب وتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري تأتي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة دعم وتطوير منظومة التشغيل والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.