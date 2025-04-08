إعلام القاهرة تعقد حفلًا لتوقيع كتاب محمود علم الدين العالم والإنسان سيرة ومسيرة

شهدت كلية الإعلام جامعة القاهرة حفل توقيع كتاب "محمود علم الدين.. العالم والإنسان.. سيرة ومسيرة"، الذي كتبته رفيقة عمره الدكتورة ليلى عبد المجيد مستعرضة فيه السيرة الشخصية والمسيرة العلمية والعملية للأستاذ الدكتور محمود علم الدين رحمه الله، برعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وبدعوة من الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذة في قسم الصحافة.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بكلية الإعلام، عدد كبير من الأساتذة والإعلاميين والخريجين والموظفين الذين عبروا عن حبهم العميق للدكتور محمود علم الدين واعتزازهم به والعلاقة التي ربطتهم بشخصه الكريم.

كما ذكروا مواقفه الشاهدة على ريادته العلمية وتعاملاته الإنسانية، وحرصه على مساعدة الجميع، مؤكدين على أنه نموذج فريد في العلم والإنسانية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه جنات النعيم.

وقد شهد الحفل توقيع الدكتورة ليلى عبد المجيد على نسخ الكتاب الذي حرص الحاضرون على اقتنائه، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.