تقرير: إضراب شامل يعم المحافظات الفلسطينية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

عمّ إضراب شامل المحافظات الفلسطينية، اليوم الاثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن الإضراب، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، يأتي بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف بحرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع شعبنا، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال".

وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وكان نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، "للتضامن مع شعبنا قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي" بحسب وفا.