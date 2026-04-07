لاعب باريس سان جيرمان : نحترم ليفربول لكننا لا نخشاه

تحدث فيتينها، لاعب باريس سان جيرمان، عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليفربول، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشاد فيتينها بزميله عثمان ديمبلي، مؤكدًا أنه يمتلك روح القيادة بطبيعته، قائلاً: "ديمبلي كان دائمًا قائدًا حتى دون حمل الشارة، ما يقدمه داخل الملعب يُحفّز الجميع، والقيادة لديه أمر فطري".

وعن غياب فابيان رويز، أوضح أن الفريق قادر على التأقلم، مشيرًا إلى أن اختلاف الأدوار بين اللاعبين لا يؤثر على الأداء الجماعي، خاصة مع وجود عناصر قادرة على تعويض الغيابات مثل وارن زاير-إيمري.

وتطرق اللاعب البرتغالي إلى حالته البدنية، مؤكدًا أنه كان محظوظًا بتجنب الإصابات، لكنه شدد على احترافية جميع اللاعبين في التعامل مع الجاهزية البدنية.

وفيما يتعلق بحظوظ فريقه أمام ليفربول، رفض فيتينها الحديث عن مرشح للفوز، قائلاً إن مثل هذه المباريات لا تعترف بالتوقعات، مضيفًا: "ليفربول فريق كبير ويملك لاعبين مميزين، ولا يوجد مرشح حقيقي في مثل هذه المواجهات".

كما علّق على تصريحات ديمبلي السابقة، مؤكدًا أن الفريق تعامل معها بهدوء، واستفاد منها لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى هوجو إيكتيكي، حيث أثنى على إمكانياته وتمنى له التوفيق، مع استثناء مواجهتي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.