إيران: مقتل 3 أشخاص بهجوم أمريكي إسرائيلي على جسر سكة حديد

قُتل 3 أشخاص وأصيب مثلهم، في هجوم أمريكي إسرائيلي على جسر سكة حديد يحيى أباد في مدينة كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأوضحت محافظة أصفهان في بيان، الثلاثاء، أن استهداف الجسر جاء عقب تهديد إسرائيل صباح اليوم باستهداف القطارات في إيران.

وتُعتبر مدينة كاشان التي سبق أن استهدفتها الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، من أهم مواقع التراث الثقافي التي تعكس الهوية التاريخية لإيران.

من جانب آخر، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن بيان صادر عن محافظة قم، إن "أحد الجسور الواقعة على خطوط المواصلات في المدينة، تعرض لهجوم صاروخي أمريكي صهيوني معادٍ".

وصباح الثلاثاء، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي مستخدمي القطارات في أنحاء إيران بعدم التواجد فيها أو بالقرب من السكك الحديدية حتى ساعات المساء، تمهيدا لهجمات محتملة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الإيرانيين عدم استخدام القطارات في أنحاء البلاد حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (ت.ج+3.30).

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة الحرب على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.