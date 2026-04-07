البرلمان الفيتنامي يقر تعيين تو لام رئيسا للبلاد

أقر البرلمان الفيتنامي اليوم الثلاثاء تعيين زعيم الحزب الشيوعي تو لام رئيسا للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات، في خطوة قال محللون إنها تعزز تركيز السلطة على نمط شبيه بالنموذج الصيني.

ويجعل هذا التعيين لام، الذي كان قد تولى بالفعل أعلى منصب حزبي بصفته أمينا عاما للحزب عقب وفاة الزعيم السابق نجوين فو ترونج في يوليو 2024، واحدا من أقوى القادة في التاريخ الفيتنامي الحديث. وقد انتخب رسميا رئيسا بعد موافقة البرلمان.

وكان لام قد أُعيد انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية جديدة مدتها خمس سنوات خلال المؤتمر الوطني للحزب في يناير.

ويتكون هيكل القيادة في فيتنام رسميا من خمسة أركان تتمثل في زعيم الحزب والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومنذ عام 2025 العضو الدائم في أمانة الحزب.

وفي حين يُختار الأمين العام خلال المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي، فإن المناصب الرئيسية في الدولة مثل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية تتطلب موافقة تشريعية رسمية.

ويُنظر إلى لام على نطاق واسع باعتباره من المتشددين. وخلال فترة توليه منصب وزير الأمن العام، سُجن العديد من النشطاء والمعارضين ومنتقدي الحكومة.