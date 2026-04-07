 إيران تطلق سراح صحفي ياباني مقابل كفالة بعد اعتقاله في يناير الماضي بتهمة التجسس - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:00 ص القاهرة
إيران تطلق سراح صحفي ياباني مقابل كفالة بعد اعتقاله في يناير الماضي بتهمة التجسس

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:40 ص

أطلقت إيران سراح رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) في العاصمة طهران، مقابل كفالة، وذلك احتجازه منذ يناير الماضي.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء، الثلاثاء، عن كبير أمناء ​مجلس الوزراء مينورو كيهارا، قوله إن الصحفي الياباني، الذي لم يُكشف عن اسمه، أُفرج عنه أمس الاثنين.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الصحفي التقى بسفير اليابان لدى طهران بعد إطلاق سراحه، موضحا أن حالته الصحية جيدة.

وأفادت "كيودو" بأن السلطات الإيرانية لم تسمح للصحفي الياباني الذي وجهت إليه تهمة "التجسس"، بمغادرة البلاد، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة.

وكان مواطن ياباني آخر قد تم توقيفه في إيران خلال نفس الفترة، إلا أنه تمكن من العودة إلى بلاده بعد الإفراج عنه.

