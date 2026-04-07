ترامب يهدد بسجن صحفيين بسبب تقرير عن طيار أمريكي مفقود

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بسجن الصحفيين الذين أبلغوا عن فقدان عضو ثاني من طاقم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" بعد إسقاطها فوق إيران.

وقال ترامب للصحفيين إن إدارته تعمل على تحديد "المسرب" الذي كشف معلومات عن عضو الطاقم للوسائل الإعلامية.

وأضاف: "لقد قالوا أساسا إن لدينا واحد وهناك شخص مفقود. حسنا، لم يكن لديهم علم بأن هناك شخصا مفقودا حتى كشف هذا المسرب المعلومات".

وتم إسقاط المقاتلة فوق إيران يوم الجمعة، مما أثار قلقا كبيرا في واشنطن من احتمال أن تقوم القوات الإيرانية بأسر عضوي الطاقم واستخدامهما كورقة ضغط في المفاوضات لإنهاء القتال.

وتم إنقاذ الطيار فور تحطم الطائرة، ثم تم نشر قوات خاصة أمريكية لاحقا لمنع أسر العضو الثاني من الطاقم، الذي تم استعادته منذ ذلك الحين.

وقال ترامب إن الكشف عن إنقاذ الطيار أوضح للقوات الإيرانية أن العضو الثاني من الطاقم لا يزال مفقودا، وهو ما صعّب جهود الإنقاذ.

وأضاف: "لذلك، من كان المسؤول عن ذلك، نعتقد أننا سنتمكن من معرفة ذلك لأننا سنتوجه إلى الشركة الإعلامية التي نشرت التقرير، وسنقول: الأمن القومي، أفصحوا أو اذهبوا للسجن".

ولم يكشف ترامب عن اسم المؤسسة الإعلامية أو الصحفي الذي كان يشير إليه.