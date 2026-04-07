طهران تصف تهديدات ترامب للبنية التحتية الإيرانية بأنها وهمية

رفضت إيران تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد البنية التحتية الإيرانية ووصفتها بأنها "وهمية".

وقال المتحدث العسكري لمقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يتولى القيادة أثناء الحرب، إن تهديدات ترامب يوم الاثنين لن "تعوّض عن خزي أمريكا".

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "الخطاب الوقح والمتعجرف والتهديدات الباطلة للرئيس الأمريكي الوهمي لن تعوض عن خزي وهزيمة أمريكا في منطقة غرب آسيا".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق من يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة قد تدمر جميع جسور ومحطات الكهرباء في إيران خلال أربع ساعات إذا لم تلتزم طهران بإنهاء إغلاق مضيق هرمز.

ويكرر الرئيس الأمريكي إصدار مهلات لطهران لرفع الحصار عن المضيق، مع تهديد إيران بهجمات على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية إذا لم تمتثل.

وكان ترامب قد حدد يوم الأحد المهلة حتى مساء الثلاثاء (الأربعاء 0000 بتوقيت جرينتش).