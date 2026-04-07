جيش الاحتلال: خطر الهجمات يتصاعد مع قرب انتهاء مهلة ترامب لإيران

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، من ازدياد خطر الهجمات على إسرائيل مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قناته الرسمية على تطبيق تليجرام: "بعد تقييم الوضع، وكجزء من الاستعدادات لاحتمال انتهاء الإنذار، فإن الضربات في اتجاه أراضي دولة إسرائيل قد تزداد خلال الساعات المقبلة"، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يضطلع بوساطة محورية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء على أن يمدد لأسبوعين المهلة التي منحها لإيران.

وكتب شهباز شريف على منصة إكس أن "الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات وقوة، مع القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

وأضاف: لإفساح المجال للدبلوماسية لتمضي قدما، أطلب من الرئيس ترامب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين.



