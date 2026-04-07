أوكرانيا تقترح على روسيا وقفا متبادلا للضربات على أهداف الطاقة

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم الاثنين أن أوكرانيا اقترحت على روسيا وقفا متبادلا للضربات على أهداف الطاقة.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية: "إذا كانت روسيا مستعدة لوقف الضربات على بنيتنا التحتية للطاقة، فسوف نكون مستعدين للرد بالمثل".

وأضاف أن الاقتراح تم نقله إلى روسيا عبر الولايات المتحدة.

وتخوض أوكرانيا غزوا روسيا واسع النطاق منذ أكثر من أربع سنوات. وبسبب الهجمات الروسية المستهدفة على بنيتها التحتية للطاقة، تأثر ملايين الأشخاص بانقطاع طويل للكهرباء والتدفئة.

وبالمقابل، تأمل أوكرانيا من خلال استهداف صناعة النفط الروسية في إضعاف صناعة الحرب في موسكو، التي تمول إلى حد كبير من عائدات الطاقة.