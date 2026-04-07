أبو الغيط يأسف لعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن حول حرية الملاحة بمضيق هرمز

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وعبر أبو الغيط عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات ايران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، موضحاً أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين، ومن المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسئولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن اعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي الى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.