نيوزيلندا تصف تهديدات واشنطن لبنية إيران التحتية بأنها غير مفيدة

وصف رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية بأنها "غير مفيدة".

وقال لوكسون لراديو نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إن هذه التهديدات "غير مفيدة لأن المزيد من التحرك العسكري ليس ضروريا".

وأضاف: "أعتقد أن الخلاصة هي أن التركيز يجب أن يكون على منع توسع هذا النزاع أكثر من ذلك".

وأشار لوكسون إلى أن "تهديدات الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع. أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك قصف الجسور والخزانات والبنية التحتية المدنية، سيكون غير مقبول أيضا".

وقال لوكسون إن رسالة وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع مقرر في واشنطن هذا الأسبوع ستكون داعية إلى خفض التصعيد.

وأضاف: "سيشجع بيترز بالتأكيد الولايات المتحدة وإيران على خفض التصعيد بسرعة".