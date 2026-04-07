أرسنال يفوز على سبورتنج لشبونة ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب سبورتنج لشبونة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "جوزيه ألفالادي"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وفرض الفريق الإنجليزي سيطرته على مجريات المباراة، وظهر الطرف الأفضل في أغلب الفترات، وكاد أن يترجم تفوقه إلى أهداف، إلا أن الحكم ألغى هدفًا لصالحه في الدقيقة 64 بداعي التسلل على فيكتور جيوكيريس.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح أرسنال في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91، بعدما قاد جابرييل مارتينيلي هجمة مميزة، راوغ خلالها الدفاع ببراعة، قبل أن يمرر كرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء، انفرد على إثرها كاي هافيرتز بالمرمى، ليسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وبهذا الانتصار، وضع أرسنال قدمًا في الدور نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستحدد المتأهل رسميًا إلى المربع الذهبي من البطولة.