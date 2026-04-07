ترامب يدعم الجمهوري ستيف هيلتون لمنصب حاكم كاليفورنيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه للجمهوري ستيف هيلتون لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب السباق المزدحم والمفتوح لقيادة الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة.

ونشر ترامب، في وقت متأخر من اليوم الأحد على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، أنه يعرف هيلتون منذ سنوات، واصفا إياه بأنه "رجل نبيل حقا" بإمكانه النهوض بولاية تعاني من ضرائب مرتفعة بشكل كبير.

وكتب ترامب أن كاليفورنيا "ذهبت إلى الجحيم"، في إشارة إلى تدهور الأوضاع بالولاية إلى أبعد الحدود.

وأضاف ترامب "بمساعدة فيدرالية، وحاكم عظيم مثل ستيف هيلتون، يمكن لكاليفورنيا أن تصبح أفضل من أي وقت مضى!"