القبض على العسكري الأسترالي الأكثر تكريما بسبب جرائم حرب في أفغانستان

ألقي القبض على العسكري الأسترالي الأكثر تكريما، اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن توجه إليه خمس ‌تهم بارتكاب جرائم حرب تتعلق بقتل مدنيين عزل أثناء خدمته في أفغانستان.

وقالت الشرطة الأسترالية إن اسمه روبرتس-سميث (47 عاما)، وهو فرد سابق بالقوات المسلحة الأسترالية، وألقي القبض عليه في مطار سيدني صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أنه سيواجه خمس تهم بارتكاب جرائم حرب تتعلق بقتل خمسة أشخاص في أفغانستان بين عامي 2009 و2012. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة للسجن مدى الحياة.

وحظي روبرتس-سميث بإشادات ‌واسعة ⁠بعد حصوله على عدد من الأوسمة العسكرية الرفيعة، بما في ذلك صليب فيكتوريا، تقديرا لأعماله خلال ست فترات خدمة في أفغانستان بين عامي 2006 و2012.

وقالت ⁠مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية، كريسي باريت، في مؤتمر صحفي: "سيتم توضيح أن الضحايا لم يكونوا يشاركون في أعمال قتالية ⁠وقت مقتلهم في أفغانستان".

وأضافت: "سيتم كذلك توضيح أن الضحايا كانوا محتجزين، وغير مسلحين، وتحت سيطرة ⁠أفراد القوات المسلحة الأسترالية عندما قتلوا".

وقالت الشرطة الأسترالية إن المتهم سيمثل أمام محكمة محلية في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.