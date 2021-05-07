تونس: إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد من 9 إلى 16 مايو الجاري

الأكثر قراءة
إسقاط الجنسية المصرية عن صفاء الضوي العدوي عضو رابطة علماء المسلمين
السودان عن تصريحات حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي: أمر مؤسف وغير مسؤول
الوزراء: نسبة الإشغال بالمستشفيات عالية حتى الآن.. والوضع مرشح للانقلاب بين عشية وضحاها
5 قرارات جمهورية بعزل وإبعاد أعضاء هيئات قضائية عن وظائفهم
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
ممتازة
جيدة
ضعيفة
لم أستطع الحكم حتى الآن
النتـائـج
تصويت
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة إقرار الحجر الصحي الشامل في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري،المتزامنة مع عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .