 تونس: إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد من 9 إلى 16 مايو الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس: إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد من 9 إلى 16 مايو الجاري

علم تونس
علم تونس
أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 مايو 2021 - 1:55 م | آخر تحديث: الجمعة 7 مايو 2021 - 1:55 م

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة إقرار الحجر الصحي الشامل في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري،المتزامنة مع عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

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