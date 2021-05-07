تونس: إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد من 9 إلى 16 مايو الجاري

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة إقرار الحجر الصحي الشامل في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري،المتزامنة مع عيد الفطر المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .