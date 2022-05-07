



ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة ، ليصل إلى 81.8 مليون إصابة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة، صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أعلى من متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 0.1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 29ر9 مليون حالة ، بزيادة 0.3% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت ولاية "فلوريدا" زيادة بنسبة 0.8% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى ستة ملايين.



وشهدت ولاية كانساس أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة، المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 55 شخصا.