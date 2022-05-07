

كشف مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، النقاب بشأن ما يعتقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تصعيد الصراع بأوكرانيا.



وقال وليام بيرنز ، الذي كان يتحدث في فعالية لصحيفة "فاينانشال تايمز في واشنطن، إن الرئيس الروسي يعتقد أن تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا سيحسن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج من الحرب.



وأضاف بيرنز: "إنه في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة... وأعتقد أنه ما زال مقتنعا بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز تقدم".



وتابع أن الصين تتابع عن كثب حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الحرب تؤثر على حسابات بكين فيما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان.



وتابع أن الصين "انزعجت من كون بوتين قرّب بين الأوروبيين والأمريكيين، وأما بالنسبة إلى الخلاصات التي خرجوا بها فيبقى هذا الأمر علامة استفهام".



وفي رأي بيرنز أن القادة الصينيين يبحثون "التداعيات" الناتجة من استخدام محتمل للقوة بهدف السيطرة على تايوان.



ويعيش 23 مليون شخص هم سكان الجزيرة تحت تهديد دائم بعملية صينية، في ضوء اعتبار بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها ستتمكن من استعادته يوما ما حتى لو استخدمت القوة لتحقيق ذلك.



وعززت العملية الروسية لأوكرانيا مخاوف الجانب التايواني من إمكان أن تنفذ بكين تهديداتها.