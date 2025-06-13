ديفيد بيكهام يحضر مران إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي

حرص ديفيد بيكهام، نجم الكرة الإنجليزية السابق وأحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي حاليًا على حضور مران الفريق، قبل مواجهة الأهلي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد، على ملعب هارد روك، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

والتقطت عدسات الكاميرات تواجد ديفيد بيكهام في مران إنتر ميامي صباح اليوم الجمعة، والذي شارك فيه أيضًا ليونيل ميسي، نجم الفريق، بعد عودته من معسكر منتخب الأرجنتين في يونيو.

ويتواجد نادي إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الأهلي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.