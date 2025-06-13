جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا موقع أصفهان النووي ودمرنا قدرات إنتاج الأسلحة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن هجوم دقيق استهدف الموقع النووي الإيراني في منطقة أصفهان، مؤكدا تدمير منشأة إنتاج اليورانيوم المعدني ومكونات أخرى أساسية في عملية إنتاج الأسلحة النووية.

وقال في بيان نشره عبر حسابه بمنصة «إكس» قبل قليل : «هاجم الجيش الإسرائيلي الموقع النووي في منطقة أصفهان، وفي هذه الأثناء، نفذت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على موقع نووي تابع للنظام الإيراني في منطقة أصفهان، بتوجيه استخباراتي دقيق من فرع الاستخبارات».

وأوضح أن الموقع المستهدف «يخضع حاليًا لعملية إعادة تحويل لليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم في عملية إنتاج الأسلحة النووية».

وأضاف أن الهجوم أدى إلى «تدمير منشأة إنتاج اليورانيوم المعدني، والبنية التحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، والمختبرات، والبنية التحتية الأخرى».

فيما قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إيفي ديفرين: «على مدار اليوم، شنّت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف داخل إيران، وفقًا لخطة مُحكمة، سنبقى على حذرنا ويقظة، ولن نتهاون أبدًا، وستكون هناك محاولات أخرى لإلحاق الضرر بنا».

في المقابل، توعد القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، بأن «الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران لن يمر دون رد»، مشددا أن «أبواب الجحيم ستُفتح قريبًا أمام هذا الكيان»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ودعا جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة «إكس» قبل قليل، المستوطنين الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتقليل الحركة، وتجنب التجمعات الكبيرة، ودخول المناطق المحمية عند استلام التنبيه والبقاء فيها حتى إشعار آخر.