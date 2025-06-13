مسئول إسرائيلي: ترامب شارك بخطة خداع إيران بأن الهجوم غير وشيك

المسئول الإسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: ترامب كان على علم مسبق بالعملية العسكرية ضد إيران

كشف مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة، الجمعة، أن إسرائيل وواشنطن نفذتا "حملة تضليل إعلامي وأمني واسعة"، بمشاركة فعالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إقناع إيران بأن هجوما على منشآتها النووية ليس وشيكا.

وأوضح المسئول، الذي لم يكشف عن اسمه، أن ترامب كان على علم مسبق بالعملية العسكرية، منذ أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما فيها الإثنين الماضي.

وأشار إلى أن الطرفين أجريا مكالمة هاتفية استمرت 40 دقيقة في اليوم ذاته.

وأشار إلى أن الإعلام العبري تلقى في تلك الفترة تسريبات تزعم أن ترامب حذر نتنياهو من مهاجمة إيران، واصفا تلك التسريبات بأنها "جزء من عملية الخداع".

وبحسب المصدر، ظهر نتنياهو في فيديو الثلاثاء الماضي وهو يتحدث فيه عن "تقدم مهم" في محادثات تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، بينما أدلى وزير الخارجية جدعون ساعر بتصريحات مشابهة، في محاولة لصرف الأنظار عن التحضيرات العسكرية.

وأضاف أن الخطة شملت أيضا الإعلان عن زيارة مفترضة لوزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، إلى واشنطن للقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلا أن هذا اللقاء لم يكن مدرجا فعليا على أي جدول.

ولفت إلى أن مكتب رئيس الحكومة تعمد الإيحاء بأن الأمور تسير كالمعتاد، عبر إعلان بقاء نتنياهو في عطلته شمالي البلاد، واستمرار التحضيرات لحفل زفاف ابنه أفنير، "وكأن شيئا غير طبيعي لا يحدث"، على حد تعبيره.

وقال المسؤول: "ترامب لعب اللعبة معنا"، واصفا مستوى التنسيق بين الطرفين بأنه "وثيق وشامل".

وأشار إلى التزام غير معتاد من وزراء الحكومة بالصمت، وغياب التسريبات، ما ساعد في تحقيق عنصر المفاجأة.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

بالمقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي - عبر رسالة وجهها إلى شعبه - إسرائيل، بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الأوسع من نوعه على إيران، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

بينما وصف ترامب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مشيرا إلى أنه منح إيران 60 يوما للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأن هذه المهلة انتهت أمس الخميس، تتصاعد تحركات واتصالات إقليمية، في مسعى لتجنيب المنطقة تصعيدا قد يتحول لحرب شاملة.