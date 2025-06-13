جيش الاحتلال: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن «رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو اسرائيل»، مضيفا أن أجهزة الدفاع الجوي تعمل لاعتراض التهديدات.

ودعا جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة «إكس» قبل قليل، المستوطنين الإسرائيليين بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية، وتقليل الحركة، وتجنب التجمعات الكبيرة، ودخول المناطق المحمية عند استلام التنبيه والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

في المقابل، توعد القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، بأن «الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران لن يمر دون رد»، مشددا أن «أبواب الجحيم ستُفتح قريبًا أمام هذا الكيان»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.