انفصاليون: إجلاء 50 مدنيا آخرين من مصنع للصلب في أوكرانيا

ذكر انفصاليون موالون لروسيا اليوم السبت أنه تم إجلاء حوالي 50 مدنيا من مصنع صلب محاصر في مدينة "ماريوبول" الساحلية الأوكرانية.



وأعلنت جمهورية "دونيتسك" الشعبية المعلنة من جانب واحد وهي منطقة انفصالية في شرق أوكرانيا في قناتها على موقع "تليجرام" اليوم السبت "اليوم ، السابع من مايو، تم إجلاء 50 شخصا من منطقة مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول".



وقال الكسندر خوداكوفسكي، قائد فوج فوستوك، إن مفاوضين من الجانبين اجتمعوا بشكل مباشر للمرة الأولى منذ الحصار.



وكتب خوداكوفسكي 49 عاما، على قناته تليجرام: "جاءت مجموعة من العدو تحمل راية بيضاء إلى الطريق الذي يؤدي إلى الجسر، حيث استقبلنا مدنيين، تم إجلاؤهم من آزوفستال".



ولم يؤكد الجانب الأوكراني أو مصادر مستقلة هذا النبأ.



ولم يدل الانفصاليون بأي معلومات حول المكان الذي تم نقل المدنيين إليه، بعد إجلائهم.



وبوساطة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، تم إقامة ممرات للاجئين الأسبوع الماضي للسماح للمدنيين بالهروب من مصنع الصلب المحاصر.



وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أنه تم إنقاذ إجمالي حوالي 500 شخص بتلك الطريقة.



وكانت مصادر أوكرانية قد قالت في وقت مبكر اليوم السبت إن الأمور ظلت هادئة بشكل نسبي على جبهة الحرب في أوكرانيا خلال الليل.



وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها الخاص بالموقف اليوم السبت "في إقليمي دونيتسك ولوهانسك، تم صد ثماني هجمات من العدو يوم 6 مايو، مما أسفر عن تدمير ثلاث دبابات للعدو و8 أنظمة مدفعية وسبع مركبات عسكرية مدرعة وسيارة واحدة وثلاث وحدات معدات هندسية".



وأفاد الجيش الأوكراني بوقوع محاولات شن هجوم حول مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب شرقي البلاد.



ومن جهة أخرى، أعلنت ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية تدعمها روسيا، في مولدوفا ، على الحدود مع أوكرانيا اليوم السبت تعرضها لهجمات جديدة على أراضيها.



ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزارة داخلية المنطقة قولها إن قرية "فورونكوفو" بالقرب من الحدود الأوكرانية، شهدت العديد من الانفجارات خلال الليل.



وأضافت الوزارة "حلقت طائرتان على الأقل بدون طيار فوق الثكنة العسكرية في فورونكوفو، وسمع دوي أربعة انفجارات".



ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.



وتتاخم ترانسنيستريا منطقة "أوديسا" بجنوب أوكرانيا. وينتشر حوالي 1500 جندي روسي هناك لمراقبة وقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة قديمة ومخازن أسلحة.



وشهدت المنطقة هجمات عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.



ويلقي انفصاليون بمنطقة "ترانسنيستريا" وروسيا باللوم على أوكرانيا في الهجمات.



وأعلن أحد القادة في الحرب الروسية في أوكرانيا مؤخرا أن إقامة ممر مع الوصول إلى منطقة "ترانسنيستريا" هو أحد أهداف الغزو الروسي.