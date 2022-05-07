

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بمسلسل «الاختيار 3»، قائلًا إن «العمل الدرامي استطاع أن يقفز فوق العديد من المحاضرات والبيانات»، بحسب تعبيره.



وتوجه زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، بالشكر إلى زملائه من أصغرهم إلى أكبرهم، ممن شاركوا في هذه الملحمة، معقبًا: «دورنا لا يقل عن دور الجندي على الجبهة، إحنا رايحين نعمل دور وطني تجاه بلدنا، وكل شخص بأدواته».



وقال إن جميع المشاركين بـ«الاختيار 3»، كانوا حريصين على إيصال الرسالة التي يهدف لها المسلسل بمنتهى الأمانة، لافتًا إلى أن الأعمال الوطنية مثل «الاختيار» و«العائدون» و«الممر»، تثبت إمكانية الفن في التأثير بشكل إيجابي جدًا على الجمهور، وخاصة بين جيل الشباب.



وأضاف أنهم كانوا حريصين على وصول الرسالة بشكل أمين جدًا للأجيال الصغيرة، متوجهًا بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على المجهود العظيم والتحدي الكبير التي قامت به، ليظهر الموسم الرمضاني بهذا الشكل المتميز.



وشكر الشركة المتحدة على إتاحة الفرص أمام العديد من الفنانين، وعودة العديد من الوجوه التي كانت غائبة وطرح الوجوه الجديدة لنفسها على الساحة، مختتمًا: «مسلسل الاختيار ضم مئات الممثلين وكله كان بطلًا، من يقول جملة كان بطلًا، فخورون بتلك المشاركة، وممتنون للشركة المتحدة على هذا الإسهام الكبير».





مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثو رة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.