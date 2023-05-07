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أبو فريخة يجتمع برئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي

علي البحيري
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 3:22 م

عقد مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اجتماعًا مع كارل جينكبراند رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

واجتمع الثنائي أمس السبت في مجمع صالات حسن مصطفى على هامش بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وتحدث الدكتور مجدي أبو فريخة مع رئيس لجنة الحكام حول أسماء الحكام الأجانب المقرر الاستعانة بهم لإدارة نهائيات دوري السوبر رجال وسيدات نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد كارل جينكبراند أن الحكام الأجانب المقرر الاستعانة بهم سيكونوا على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة وهو ما يتوافق مع رؤية وطلب الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأشاد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي "فيبا" بمستوى التحكيم المصري خلال السنوات الأخيرة الماضية والذي كان نتيجته الاستعانة بعدد من الحكام المصريين في بطولات العالم المختلفة بجانب بطولة كأس العالم المقبلة للرجال لأول مرة منذ سنوات عديدة.


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