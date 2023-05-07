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الأحد 7 مايو 2023.. الدولار يسجل 30.95 جنيه في بداية التعاملات

محمد عصام
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 10:37 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد 7 مايو 2023، فقد سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر اليورو بالبنك المركزي عند 34.01 جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني عند 38.55 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 100.64 جنيه للشراء و101.08جنيه للبيع.

واستقر الدولار في البنك الأهلي ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر اليورو عند 33.72 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.73 جنيه للشراء و100.77 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر اليورو عند 33.72 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 38.62 جنيه للشراء و39.03 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.73 جنيه للشراء و100.77 جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


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