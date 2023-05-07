الغيابات تضرب الترجي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الترجي لمواجهة نظيره الإفريقي في إطار منافسات الجولة الـ 6 من مرحلة التتويج بالدوري التونسي وقبل مباراة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة فريق الترجي أمام الإفريقي، غياب كل من هاني عمامو وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي ومحمد أبوزريق ورياض بن عياد بسبب الإصابة، وعودة محمد على بن رمضان لصفوف الترجي بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالث.

ومن المقرر أنه سيلعب الترجي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب «رادس» يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت االقاهرة، فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

جدير بالذكر أن الكاف عاقب نادي الترجي بمنع جماهيره من حضور 4 مباريات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.