أبطال وصناع فيلم «2 طلعت حرب» يشاركون في ندوة مهرجان الكاثوليكي

حرص أبطال وصناع فيلم "2 طلعت حرب" على حضور الندوة الخاصة بالفيلم داخل المركز الكاثوليكى بعد عرضه، مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات المهرجان، ومنهم المخرج مجدي أحمد علي، والفنان أحمد مجدي، والإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب، والفنانة ميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، والفنانة الشابة إنجي المغربي.

وينافس الفيلم ضمن مسابقة الأفلام خلال هذه الدورة للمركز الكاثوليكي.

فيلم "2 طلعت حرب"، هو آخر ظهور للفنان الراحل سمير صبري على الشاشة، بطولة محمود قابيل، وأحمد مجدي، وعبير صبري، وسهر الصايغ، وسمير صبري، وشريف الدسوقي، وياسمين الخطيب، وأحمد وفيق، من إخراج مجدي أحمد علي.

الفيلم يدور في إطار اجتماعي سياسي، وتدور الأحداث في شارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير بمصر، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة، عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية.

فيلم «2 طلعت حرب» حصل على جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لمنظمة للمهرجان كأفضل فيلم، ونوهت لجنة التحكيم بأداء الفنان سمير صبري ضيف شرف الفيلم، كأحسن ممثل وبعدها انطلق عرضه على إحدى المنصات الرقمية.