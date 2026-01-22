قالت عضوة مجلس الشيوخ شيرين صبري إن "مشروع ابني بيتك لا سكن لائق ولا عادل"، مشيرة إلى أن مساحة الشقة لا تزيد على 62 مترًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الإسكان والمرافق شريف الشربيني.

وطالبت صبري بزيادة مساحة الشقة من خلال استقطاع جزء من مساحة الحديقة، وقالت: "لن نأخذ حاجة من الدولة.. شيء نأخذ من الحديقة حول المكان"، مضيفة: "نستغل زيادة المساحة.. أرجوك للمرة المليون أريد أن أخذ منك وعدًا صريحًا نفرح أهالي أكتوبر ومشروع ابني بيتك في كل مكان".

وعقب وزير الإسكان، شريف الشربيني، موضحًا أن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف، وقال: "حتى نأخذ قرارًا لا بد أن ندرسه، وندرس كل تبعاته وأبعاده وسلبياته وإيجابياته".

وأضاف الوزير: "مشروع ابني بيتك عاملنا مشكلة كبيرة جدًا.. أكتوبر فيها 42 ألف قطعة، وتجد تجاوزات كثيرة في هذا المشروع، ليس مجرد زيادة النسب البنائية، بل أيضًا تغيير نشاط وتعدٍ على بعض الممرات".

وتابع: "شكلنا لجنة في الوزارة تعد دراسة لكل أنماط المخالفات والحلول التي يمكن تقديمها.. هذا موضوع تحت الدراسة، بمجرد أن نصل لرؤية متكاملة ممكن نقعد اجتماع ونناقش، لكن نطلع للناس بحل حقيقي قابل للتنفيذ".

وعقبت صبري على الوزير قائلة: "مش عايزين نعاقب الملتزمين بالقانون إنهم لا يحصلوا على حقهم".