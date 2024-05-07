بايدن: دعمنا لإسرائيل لن يتزعزع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، دعم واشنطن الثابت لإسرائيل، قائلاً: "دعمنا لإسرائيل لن يتزعزع حتى عندما نختلف".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن بايدن دعوته بالاتحاد ضد ما وصفه بمعاداة السامية، بالقول: " أطالب كل الأميركيين بأن يظلّوا موحدين ضد معاداة السامية والكراهية".

وتابع: " لا أحد يمكن أن يُسمح له بالعنف في الولايات المتحدة. يجب أن نناهض الكراهية ونتجاوز الخلافات والانقسامات".

ومنذ 18 أبريل، تشهد جامعات أمريكية حراكا طلابيا واسعا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة ورفضا لاستثمارات جامعاتهم في الشركات الداعمة لإسرائيل، زادت حدته ليمتد إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب.

ولاحقا، امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.